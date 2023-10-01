В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву. Как так вышло?

Правительство США избежало шатдауна. Политики согласовали временное решение, которое позволит сотням тысяч бюджетникам не остаться без денег. Противостояние между республиканцами и демократами грозило оставить без денег сотни тысяч бюджетников: мусорщиков, военных, чиновников. Однако в проект временного бюджета не была включена помощь Украине.

Палата представителей Конгресса США, а вслед за ней и Сенат, в субботу одобрили законопроект о временном финансировании, направленный на предотвращение шатдауна, грозившего начаться в полночь. Вскоре Белый дом сообщил, что законопроект подписал президент Джо Байден.

Временное финансирование на 45 дней включает средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не предусматривает помощи Украине.

Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома заявлении выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добьется принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Если бы соглашение не было достигнуто, начался бы четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Оказались бы перекрыты расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства. Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом все разрешилось в последний момент, но не без последствий.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун увеличил бы эти расходы еще сильнее.

Доверие к Америке подорвано

Дело не в деньгах, а в доверии. Люди все меньше верят в то, что Америкой управляют разумные люди, не готовые ставить на карту судьбу страны ради сиюминутной политической выгоды.

У двух крупнейших мировых рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность частных и суверенных должников, уже лопнуло терпение и они лишили США наивысшего кредитного рейтинга. Угроза нового шатдауна на этот раз вывела из себя и третье, поменьше.

«Шатдаун вряд ли подорвет выплаты по долгам и рост экономики, однако он подчеркивает слабость институтов и госуправления в США, на которую мы указывали в последние годы», — написало рейтинговое агентство Moody’s.

Его оценки подтверждают экономисты американского банка Goldman Sachs. Они полагают, что рост американской экономики замедлится не более чем на 0,2 процентного пункта.

Сейчас шатдаун удалось избежать, благодаря компромиссному решению. Но и оно недолговечно — новый шатдаун вероятен еще до конца года.

С 1981 года шатдауны в США случались 14 раз. Обычно на день-два, но бывало и дольше. Последний раз бюджетники сидели без денег больше месяца зимой 2018-19 годов, и тогда спорили тоже из-за мигрантов и мексиканской границы