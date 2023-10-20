MTV отменил ежегодную церемонию вручения премий из-за ситуации в мире

Церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards в этом году не состоится из-за нестабильной ситуации в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов премии.

На официальном сайте MTV EMA сообщается, что в этом году из соображений безопасности решено отменить ежегодную церемонию вручения премии.

"MTV EMA — это ежегодный праздник мировой музыки. Пока мы наблюдаем, как продолжают разворачиваться разрушительные события в Израиле и секторе Газа, это не похоже на момент для глобального празднования. Поскольку уже потеряны тысячи жизней, это момент траура", - говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что поклонники по-прежнему могут проголосовать за своих кумиров, все артисты получат свои награды.

"Мы с нетерпением ждем возможности снова провести MTV EMA в ноябре 2024 года", - добавили организаторы.

Отметим, что в этом году церемония вручения премий должна была пройти в Париже.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

На прошлой неделе над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

Недавно о конфликте высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем.

Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял глава государства.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

Добавим также, что ранее по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате погибли сотни человек.

Палестинское министерство здравоохранения обвинило в ударе израильские силы, однако последние отрицают это. По их словам, трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных группировкой "Исламский джихад".

Сегодня стало известно об ударе по православной церкви в Газе. Сообщается, что под завалами церкви могут находиться десятки человек.