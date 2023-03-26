Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявил Путин

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью одному из государственных телеканалов вчера, 25 марта.

Накануне Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — цитирует главу РФ "РИА Новости".

При этом Путин отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы давно просит его о размещении там российского ядерного оружия.

Путин также подчеркнул, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия.

"Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко. — прим. ред.) и попросил", — заявил он.

Кроме того, он заявил, что РФ уже передала республике комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения.

Как утверждает Путин, планы по размещению в Беларуси тактического ядерного оружия не нарушают международных обязательств РФ по нераспространению.

По словам президента России, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Во вторник, как пишет РБК, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, Британия в рамках военной помощи Украине передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном.

"Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", — цитирует издание Голди.

Отметим, на сайте белорусского МИДа говорится, что Беларусь отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году в качестве неядерного государства. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.

Что такое тактическое ядерное оружие и обедненный уран?

Тактическое ядерное оружие, как сообщается на сайте Британской энциклопедии, — это малые ядерные заряды вместе со средствами доставки, которые предназначены для применения на поле боя или для нанесения ограниченного ядерного удара.

Менее мощное, чем стратегическое ядерное оружие, тактическое ядерное оружие предназначено для поражения целей в определенном районе, не вызывая массовых разрушений и масштабных радиоактивных загрязнений.

Обедненный уран, как сообщается на сайте ООН, — это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Это вещество, которое остается после того, как большинство высокорадиоактивных изотопов урана отбирается для использования в качестве ядерного топлива или для ядерного оружия. Он обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и уран, однако меньшей радиационной токсичностью.

Ввиду его высокой плотности, которая примерно в два раза превышает плотность свинца, обедненный уран применяется в бронебойных боеприпасах.

Согласно результатам исследований, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной.

Однако в тех случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014052-rossiya-razmestit-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-v-belarusi-zayavil-putin/