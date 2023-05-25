Перемещение ядерного оружия из России в Беларусь началось, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко на заседании ВЕЭС. Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / AFP / Getty Images

Перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось, заявил Александр Лукашенко, находясь с официальным визитом в Москве. Его слова приводит информагентство "БЕЛТА".

Журналисты спросили главу Беларуси, что он обсуждал накануне с Владимиром Путиным во время Евразийского экономического форума.

"Речь шла о том, что он (Путин – прим. ред.) меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там (в Беларуси – прим. БЕЛТА) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", – заявил президент Республики Беларусь.

Далее журналисты уточнили, добралось ли ядерное оружие до Беларуси. В ответ Лукашенко заявил: "Возможно. Я приеду – посмотрю".

Telegram-канал SHOT поделился другим отрывком беседы с белорусским лидером. В нем он гарантирует, что ядерному оружию обеспечат должную безопасность – до этого его спросили, смогут ли на хранилище пробраться диверсанты из соседних стран.

"Насчет замка (на границе – прим. ред.) не беспокойтесь. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность", – заверил он.

Ранее в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания ядерного оружия РФ на территории Беларуси, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль над оружием остается за Россией, несмотря на размещение его в РБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022103-peremeschenie-yadernogo-oruzhiya-iz-rossii-v-belarus-nachalos-zayavil-lukashenko/