Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лукашенко заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал короткое интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, в котором рассказал о ядерном оружии. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Президент Беларуси подчеркнул, что сам попросил разместить на территории своей страны ядерное оружие.

"Я не просто его (Путина – прим. ред.) уже просил, я уже требовал: "Верни мне ядерное оружие". Не надо стратегическое – мне зачем? Тактического вполне достаточно", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что полученные от России бомбы в три раза мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.

"Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы – мы получили от России. (Одна – прим. ред.) Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки.

Под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие", – заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что пока они получили не все боезаряды. А как только все завезут, оружие рассредоточат по Беларуси в хранилищах – их сейчас восстанавливают.

Также во время беседы президент Беларуси ответил на вопрос, будут ли они перед применением ядерного оружия согласовываться с Россией.

"Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (Путин – прим. ред.) ни был – он снял. Он позвонил – я снял трубку. В любой момент, даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема – согласовать нанесение какого-то там удара?" – ответил Лукашенко.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — сказал он.

При этом он отметил, что речь о передаче ядерного оружия Беларуси не идет.

В Госдепартаменте США высказались насчет этих планов. Там заявили, что продолжат следить за этими событиями, но корректировать свою ядерную стратегию не собираются. А экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. В этот же день Лукашенко сообщил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024698-lukashenko-zayavil-chto-sam-potreboval-ot-putina-razmestit-yadernoe-oruzhie-v-belarusi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.