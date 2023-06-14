Лукашенко заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал короткое интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, в котором рассказал о ядерном оружии. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Президент Беларуси подчеркнул, что сам попросил разместить на территории своей страны ядерное оружие.

"Я не просто его (Путина – прим. ред.) уже просил, я уже требовал: "Верни мне ядерное оружие". Не надо стратегическое – мне зачем? Тактического вполне достаточно", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что полученные от России бомбы в три раза мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.

"Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы – мы получили от России. (Одна – прим. ред.) Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки.

Под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие", – заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что пока они получили не все боезаряды. А как только все завезут, оружие рассредоточат по Беларуси в хранилищах – их сейчас восстанавливают.

Также во время беседы президент Беларуси ответил на вопрос, будут ли они перед применением ядерного оружия согласовываться с Россией.

"Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (Путин – прим. ред.) ни был – он снял. Он позвонил – я снял трубку. В любой момент, даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема – согласовать нанесение какого-то там удара?" – ответил Лукашенко.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — сказал он.

При этом он отметил, что речь о передаче ядерного оружия Беларуси не идет.

В Госдепартаменте США высказались насчет этих планов. Там заявили, что продолжат следить за этими событиями, но корректировать свою ядерную стратегию не собираются. А экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. В этот же день Лукашенко сообщил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024698-lukashenko-zayavil-chto-sam-potreboval-ot-putina-razmestit-yadernoe-oruzhie-v-belarusi/