За кем остается контроль над размещенным в Беларуси ядерным оружием, рассказал Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией, передает РИА Новости.

Сергей Шойгу отметил, что контроль над данным оружием остается за Россией, несмотря на размещение его в Беларуси. Об этом он рассказал в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания нестратегического ядерного оружия РФ в спецхранилище на территории Беларуси.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", – заявил глава МО РФ.

В подписании документов с белорусской стороны участвовал коллега Шойгу Виктор Хренин.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", — заявил тогда он.

При этом он подчеркнул, что российская сторона не собирается передавать Беларуси ядерное оружие.

Новость прокомментировали в США. Там сообщили, что Госдепартамент продолжит следить за данными действиями России, но не будет корректировать свою ядерную стратегию.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп после новости о планах России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси призвал американцев "молиться".

По информации на официальном сайте ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 13 080 единиц ядерных вооружений и проведено более 2 000 ядерных испытаний.

На сайте Международной кампании по отмене ЯО говорится, что в тройку "лидеров" по запасам ядерного оружия в мире входят Россия, США и Китай. При этом количество ядерных боеголовок, принадлежащих только американской и российской сторонам вместе взятым, составляет 90% ЯО в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022031-za-kem-ostaetsya-kontrol-nad-razmeschennym-v-belarusi-yadernym-oruzhiem-rasskazal-shoygu/