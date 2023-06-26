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CNN о мятеже Пригожина: США ожидали, что события будут разворачиваться более жестоко

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Военный с автоматом
Военный с автоматом. Иллюстративное фото: pixabay.com

В субботу российские власти сообщили о попытке вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер". Американские чиновники при этом заявили, что ожидали более "жестоких и кровавых" событий, передает CNN.

Как сообщает издание, аналитики американской разведки ожидали дальнейшего кровопролития в Москве.

Ожидалось якобы, что продвижение сил ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина к Москве встретит гораздо большее сопротивление, и что оно будет "намного более кровавым".

"По нашим оценкам, это (мятеж ЧВК "Вагнер" – прим. ред.) должно было быть более жестоко и кроваво", – сказал CNN американский чиновник, чье имя не упоминается.

Также, по его словам, еще больше представителей США удивила быстрота сделки, заключенной в субботу при посредничестве Беларуси.

Что произошло в России?

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Еще позднее появилась информация, что в сторону Москвы по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Это также подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов.

На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал его о ситуации в стране.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Вчера губернатор Ростовской области сообщил о выходе колонны ЧВК "Вагнер" из города.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений касательно ситуации с ЧВК "Вагнер". Он сообщил о том, каких договоренностей удалось достичь сторонам.

По его словам, уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026326-cnn-o-myatezhe-prigozhina-ssha-ozhidali-chto-sobytiya-budut-razvorachivatsya-bolee-zhestoko/

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