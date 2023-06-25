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30 лет независимости Казахстана

Возможные причины мятежа Пригожина назвал казахстанский политолог

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Фото: t.me/concordgroup_official

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале высказался о ситуации в России и призвал власти Казахстана извлечь из этого урок.

Ашимбаев считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин переоценил свою популярность среди россиян.

"Пригожин переоценил свою популярность и недовольство Министерством обороны в обществе. Так бывает, когда сидишь постоянно в соцсетях и не видишь, что творится на улице. К тому же история показывает, что Путин на ультиматумы не реагирует.

Выдержка российского руководства, которое воздержалось от авиаударов по колоннам "Вагнера" (а их маршруты спецслужбам были хорошо известны), достойна похвалы", - пишет казахстанский эксперт.

Он отметил, что причиной "мятежа" могло стать вполне логичное решение Кремля интегрировать вагнеровцев в структуру вооруженных сил, что в итоге и должно произойти.

Ашимбаев также приводит несколько сценариев, по которым могут развиваться события далее:

  • первый - переброска части людей Пригожина в Беларусь с последующим наступлением на Львов или Киев;
  • второй - провокация ВСУ на непродуманные действия с последующим их разгромом;
  • третий - дача Путину карт-бланша на зачистку поля.

"Возможно, что все-таки сценариев не было, и это было эмоциональное решение обиженного Пригожина, который быстро оказался в изоляции, был объявлен мятежником и понял, что штурмовать Москву с несколькими тысячами боевиков - дело дохлое", - предположил Ашимбаев.

Он также отметил, что Казахстану следует извлечь уроки из этой ситуации.

"Уроки для Казахстана? Не допускать ни частного, ни полного личного контроля первыми руководителями над спецслужбами и вооруженными силами. Примеры? Алиев в 2001 и 2007, Тулешев - в 2014, Масимов - в 2022", - заключил политолог.

Ситуация в России

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Поздним вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, "ЧВК Вагнер" вернется в полевые лагеря, а сам Пригожин "уйдет" в Беларусь.

Добавим также, что сегодня на фоне ситуации в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026289-vozmozhnye-prichiny-myatezha-prigozhina-nazval-kazahstanskiy-politolog/

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