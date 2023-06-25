"Было беспокойство": Иосиф Пригожин высказался о мемах, где его путают с главой ЧВК "Вагнер"

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о том, что в Сети его путают с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и шутках, которые появились на фоне вчерашних событий.

Бизнесмен побеседовал об этом с корреспондентами РИА Новости. Он заявил, что мемы с ним, которые стали появляться накануне в Сети, помогают людям справиться со стрессом.

"Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все… Это какая-то наша национальная особенность, когда плохо, люди часто выплескивают вот такую энергию в виде шуток", - поделился он своим мнением о шутках, в которых его путают с Евгением Пригожиным.

Тем не менее продюсер признался, что ему самому эти мемы не показались смешными.

"Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, даже не знаю, как реагировать. Это для меня какая-то новая роль, напоминает какое-то кино художественное. Какая-то спайка, в которой я существую последнее время", - заявил он.

Также Иосиф Пригожин признался, что вчерашний день стал тяжелым для его семьи.

Еще, по его словам, некоторые не понимают, что он и его однофамилец Евгений Пригожин являются разными людьми.

"Многие пишут мне напрямую: "Йося, хватит, остановись!". Ну, просто бред. Что ты по этому поводу скажешь? Они не вникают", - рассказал Пригожин.

Также он высказался о произошедшем корреспондентам Mash. По его словам, зайдя в соцсети, он был удивлен таким вниманием к его персоне.

В беседе он заявил, что настолько вымотался, что в шутку уже задумывается о смене фамилии.

В своем официальном Instagram-аккаунте продюсер опубликовал сторис о вчерашнем дне.

"Ну и денек вчера выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены", - написал он, прикрепив коллаж из нескольких мемов со своим участием.

Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com//prigozhin_iosif

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На фоне сложившейся ситуации президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Беларуси распространила сообщение, в котором утверждалось, что Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2026303-bylo-bespokoystvo-iosif-prigozhin-vyskazalsya-o-memah-gde-ego-putayut-s-glavoy-chvk-vagner/