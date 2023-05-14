FT: Страны G7 и ЕС планируют запретить "перезапуск" российских газопроводов

Газопровод. Иллюстративное фото: Oliver Bunic/Bloomberg

Страны G7 и Евросоюз планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки, передает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, пишет, что соответствующее заявление может быть принято на саммите G7, который состоится в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Кроме того, эта же мера рассматривается в качестве компонента в 11 пакете антироссийских санкций ЕС.

По информации издания, западные страны намерены и дальше сокращать использование российских энергоресурсов. Также ЕС и G7 хотят предотвратить "повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие". Отмечается, что такие стремления останутся по крайней мере до тех пор, пока не будет найден способ урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Также один из источников издания заявил, что решение о запрете перезапуска российских газопроводов принимается для того, "чтобы убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем" об отмене поставок российского газа.

Между тем, издание отмечает, что нефтепроводы, по которым Россия прекратила поставки, в том числе северный участок нефтепровода "Дружба", который снабжает нефтеперерабатывающие заводы в Германии и Польше, также могут быть заблокированы в соответствии с мерами ЕС для предотвращения возобновления потоков.

Ранее сообщалось, что потребление природного газа в ЕС упало почти на 18% за последние восемь месяцев. Это выше цели, которая была поставлена блоком. Опасения по поводу нехватки энергии, вызванные сокращением импорта из России, также снизились.

А в начале мая Bloomberg писал, что ЕС может ввести санкции против Казахстана из-за торговых связей с Россией.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В мае 2022 года ЕС объявил о введении эмбарго (запрета) на импорт российской нефти, который начал действовать с конца того же года.

А в декабре в СМИ появилась информация, что Германия в 2023 году планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В январе уже этого года экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что ведомство получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А через неделю стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Также Акчулаков рассказал, какую цену на нефть Казахстан считает справедливой.

Позднее экс-глава Минэнерго сообщил о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

Между тем в конце марта стало известно, что АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020451-ft-strany-g7-i-es-planiruyut-zapretit-perezapusk-rossiyskih-gazoprovodov/