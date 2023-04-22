Потребление природного газа в ЕС упало на 18% за последние восемь месяцев

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Потребление природного газа в ЕС упало почти на 18% за последние восемь месяцев. Это выше цели, которая была поставлена блоком. Опасения по поводу нехватки энергии, вызванные сокращением импорта из России, также снизились, передает Financial Times.

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Основной причиной, по которой европейские домохозяйства в эти месяцы потребляли меньше газа, оказалась теплая зима. Однако это также произошло благодаря усилиям по энергосбережению, принятым в прошлом году. Большую роль сыграл переход энергоемких промышленных предприятий на альтернативные источники топлива. Все эти меры понадобились европейскому региону после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Согласно данным, опубликованным Евростатом (статистическим агентством ЕС), по сравнению со средним показателем за последние пять лет потребление газа в ЕС упало на 17,7% в период с августа по март. Это означает, что ЕС перевыполнил свою цель по сокращению потребления газа на 15% на этот период. Она была поставлена после сокращения поставок газа из России.

Хольгер Шмидинг, главный экономист немецкого инвестиционного банка Berenberg, заявил, что потребление газа снизилось не только за счет теплой зимы. Во многом это произошло из-за того, что энергоемкие предприятия сократили производство, а домохозяйства экономили энергию. Благодаря этому произошел плавный переход на другие источники тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017713-potreblenie-prirodnogo-gaza-v-es-upalo-na-18-za-poslednie-vosem-mesyatsev/