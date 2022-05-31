ЕС достиг согласия по шестому пакету санкций, куда входит эмбарго на российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/Picture alliance/Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель сообщили, что в ЕС достигли согласия по шестому пакету санкций, куда входит эмбарго на российскую нефть.

"Я рада, что сегодня вечером лидеры достигли принципиального согласия по шестому пакету санкций. Это важный шаг вперед", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

Она добавила, что они также работают над предоставлением Украине макрофинансовой помощи в размере девяти млрд евро.

Глава Еврокомиссии отметила, что в ЕС достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть.

"Я приветствую соглашение Еврокомиссии по нефтяному эмбарго против России. Это сократит около 90 процентов импорта российской нефти в ЕС к концу года", - написала глава ЕК.

Это подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Согласно шестому пакету санкций, более 2/3 от импорта нефти из России будет перекрыто. По словам Мишеля, это снизит финансирование военной составляющей в России.

Кроме того, шестой пакет включает в себя и другие меры, сообщил Мишель. Российский Сбербанк будет отключен от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"Запрет еще трех российских государственных вещательных компаний [на территории ЕС], и [персональные] санкции в отношении лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - написал Мишель.

"Санкции немедленно затронут 75 процентов импорта российской нефти. А к концу года под запрет попадет 90 процентов российской нефти, импортируемой в Европу", - добавил глава Евросовета.

Напомним, корреспондент "Радио Свобода" в Европе днем ранее сообщил, что в новой версии европейского эмбарго на российскую нефть отсутствуют санкции против трубопроводной нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971723-es-dostig-soglasiya-po-shestomu-paketu-sanktsiy-kuda-vhodit-embargo-na-rossiyskuyu-neft/