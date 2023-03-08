Какую цену на нефть Казахстан считает справедливой, поделились в Минэнерго

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков, находясь с рабочим визитом в США, поделился своим мнением о том, какая цена на нефть справедлива для Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.

"Все (цены – прим. ред.) зависит от того, как будет развиваться ситуация (в Украине – прим. ред.). Единственное – справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", – сказал Акчулаков на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

В ходе той же конференции, напомним, глава Минэнерго сообщил, что Казахстан стремится диверсифицировать нефтяные маршруты.

В частности, министр упомянул о планах строительства в республике нового трубопровода, по которому нефть будет поставляться на экспорт в Каспийское море. Однако, по его словам, разработка такого проекта может занять 5 лет и потребует нового флота нефтяных танкеров.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

Напомним, летом 2022 года Евросоюз объявил о введении эмбарго (наложения запрета) на импорт российской нефти, который начал действовать с конца того же года.

11 января Болат Акчулаков заявил, что Казахстан готовится экспортировать в Германию свою нефть. Речь шла о возможности транспортировки до 6 млн тонн нефти в год.

Акчулаков при этом заявлял, что Минэнерго РК получило устное подтверждение со стороны России, так как нефть планировалось отправить по российскому нефтепроводу "Дружба".

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А неделю назад стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012164-kakuyu-tsenu-na-neft-kazahstan-schitaet-spravedlivoy-podelilis-v-minenergo/