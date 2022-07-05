Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

Йенс Столенберг, Пекки Хаависто и Анн Линде. Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Сегодня, 5 июля, государства-члены НАТО в присутствии министров иностранных дел Финляндии и Швеции официально подписали протоколы о вступлении двух северных стран в альянс. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Подписание проходило в штаб-квартире альянса в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Протоколы о присоединении подписали послы государств-членов НАТО.

"Это действительно исторический момент. Для Финляндии, для Швеции, для НАТО и для нашей общей безопасности", – высказался генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Подписание протоколов о присоединении ознаменовало начало процесса ратификации.

Столтенберг также отметил, что дверь в НАТО остается открытой "для европейских демократий, которые готовы и хотят внести свой вклад в общую безопасность".

"С 32 странами за столом мы будем еще сильнее, а наше население – еще защищеннее, поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом в области безопасности за последние десятилетия", – заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе на саммите в Мадриде был подписан трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией, который открыл для двух последних возможность вступить в НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977127-strany-nato-podpisali-protokoly-o-prisoedinenii-finlyandii-i-shvetsii/