Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
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Сегодня, 5 июля, государства-члены НАТО в присутствии министров иностранных дел Финляндии и Швеции официально подписали протоколы о вступлении двух северных стран в альянс. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
Подписание проходило в штаб-квартире альянса в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Протоколы о присоединении подписали послы государств-членов НАТО.
"Это действительно исторический момент. Для Финляндии, для Швеции, для НАТО и для нашей общей безопасности", – высказался генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Подписание протоколов о присоединении ознаменовало начало процесса ратификации.
Столтенберг также отметил, что дверь в НАТО остается открытой "для европейских демократий, которые готовы и хотят внести свой вклад в общую безопасность".
"С 32 странами за столом мы будем еще сильнее, а наше население – еще защищеннее, поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом в области безопасности за последние десятилетия", – заявил он.
Напомним, что на прошлой неделе на саммите в Мадриде был подписан трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией, который открыл для двух последних возможность вступить в НАТО.
29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977127-strany-nato-podpisali-protokoly-o-prisoedinenii-finlyandii-i-shvetsii/