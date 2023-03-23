Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщают финские СМИ, пишет РБК.
1 марта решение о присоединении к Североатлантическому альянсу окончательно утвердил парламент Финляндии. За это проголосовали 184 депутатов, против — 7.
После подписания документов президент Финляндии продемонстрировал их журналистам, но давать какие-либо комментарии отказался.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Напомним, Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.
Тогда президент Турции, которая входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не считает эту идею хорошей.
Глава Турции объяснил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" , однако данная организация запрещена на территории Турции. После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Тем не менее в июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако уже в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.
В конце декабря Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.
В январе текущего года Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО. Тем не менее турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.
На прошлой неделе Эрдоган сообщал, что его правительство начнет ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013830-prezident-finlyandii-podpisal-zakony-o-vstuplenii-strany-v-nato/