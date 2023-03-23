Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото: Martti Kainulainen / AFP / Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщают финские СМИ, пишет РБК.

1 марта решение о присоединении к Североатлантическому альянсу окончательно утвердил парламент Финляндии. За это проголосовали 184 депутатов, против — 7.

После подписания документов президент Финляндии продемонстрировал их журналистам, но давать какие-либо комментарии отказался.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.

Тогда президент Турции, которая входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не считает эту идею хорошей.

Глава Турции объяснил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" , однако данная организация запрещена на территории Турции. После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Тем не менее в июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако уже в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

В конце декабря Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.

В январе текущего года Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО. Тем не менее турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.

На прошлой неделе Эрдоган сообщал, что его правительство начнет ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013830-prezident-finlyandii-podpisal-zakony-o-vstuplenii-strany-v-nato/