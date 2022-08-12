Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО

Мевлют Чавушоглу: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили свои обещания по договору в рамках вступления в НАТО, передает РБК со ссылкой на Anadolu.

Чавушоглу напомнил, что во время саммита НАТО в Испании Турция вместе со Швецией и Финляндией заключили трехсторонний меморандум.

Согласно соглашению, Стокгольм должен был выдать Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической в Турции, закрыть в стране все организации, связанные с РПК, а также дать турецкой стороне гарантии.

Но, по словам Чавушоглу, Швеция еще ничего из этого не выполнила.

РБК со ссылкой на телеканал SVT также сообщает, что Швеция намерена в скором времени экстрадировать человека, имя которого числится в турецком списке. Он был задержан шведскими властями в конце 2021 года.

Чтобы Швеции и Финляндии вступить в НАТО, необходимо одобрение всех членов альянса, включая Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982849-turtsiya-zayavila-chto-shvetsiya-i-finlyandiya-ne-vypolnili-usloviy-po-nato/