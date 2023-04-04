"Посягательство на нашу безопасность": Кремль о вступлении Финляндии в НАТО

Флаги Финляндии и НАТО. Фото: Antti Hamalainen/Lehtikuva/AFP via Getty Image

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, передает РИА Новости.

По его словам, Москва расценивает расширение альянса как посягательство на безопасность России.

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем", – заявил Песков.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь Путина, расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане.

"Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и стратегическом плане", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления страны в НАТО, исходя из этого будут приниматься те меры, которые РФ посчитает необходимыми.

"Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. (…) Поверьте, своевременно наши военные обо всем сообщат", – добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков заявил, что ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной.

"Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной, потому что, во-первых, Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров. С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально гораздо более опасная. Этим, собственно, и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижения в результате нее всех целей, которые были поставлены", – отметил он.

Присоединение Финляндии к НАТО прокомментировали и в МИД России. В ведомстве сообщили, что это негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы.

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", – говорится в заявлении МИД РФ.

По их мнению, этот "скоропалительный шаг" Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В мае прошлого года Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО. Тогда президент Турции, которая входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не считает эту идею хорошей. Он объяснил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), запрещенной в Турции организации, "действуют в этих скандинавских странах". После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Тем не менее в июле страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако уже в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО. В конце декабря Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.

В январе текущего года Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО. Однако турецкая сторона все еще согласна принять Финляндию в альянс.

23 марта президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в Североатлантический альянс. При этом за вступление страны в НАТО проголосовали 184 депутата парламента Финляндии, против – 7.

А на прошлой неделе турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО.

И сегодня, 4 апреля, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса.

Добавим, что, согласно информации на сайте НАТО, в альянс входят Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, США и Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша и Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015432-posyagatelstvo-na-nashu-bezopasnost-kreml-o-vstuplenii-finlyandii-v-nato/