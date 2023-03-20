Ким Чен Ын призвал КНДР быть готовой к нанесению ядерных ударов

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Ким Чен Ын по итогам учений, во время которых была запущена баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, призвал военных быть готовыми к нанесению ядерных ударов, передает РБК.

Издание со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) пишет, что комплексные тактические учения прошли 18 и 19 марта.

В ходе них прорабатывалось управление системой командования ядерным ударом, порядок действий и методы ведения боя для немедленного перехода на ядерную атаку, а также была запущена баллистическая ракета, имитировавшая тактическую ядерную атаку.

"Ким Чен Ын упомянул, что очень важно часто организовать приближенные к реальному бою учения, как нынешние, и подчеркнул, что следует сделать так, чтобы наши воины привыкли к неожиданной ситуации и тщательно подготовились к незамедлительной, подавляющей и активной ядерной ответной готовности в любое время", – говорится в сообщении агентства.

Кроме того, северокорейский лидер отметил, что прошедшие учения стали важным моментом в подготовке ядерных боевых сил на случай выполнения миссии по сдерживанию войны и захвата инициативы в войне в любое время и в неожиданной ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Более того, это произошло за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии – это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

На следующий день стало известно, что власти Японии решили ввести санкции против трех граждан КНДР, причастных к ядерным разработкам после испытаний Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

19 марта Северная Корея снова запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Япония и Южная Корея осудили действия КНДР и назвали этот пуск угрозой миру в регионе.

Пуски ракет в 2022 году

С начала 2022 года по 14 октября Северная Корея провела 27 ракетных испытаний, в том числе крылатых. Чуть позже в октябре Северная Корея произвела около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

А 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу. Через два дня южнокорейские военные подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов Северной Кореи.

18 ноября сообщалось, что Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря. По данным минобороны Японии, дальность полета этой ракеты позволяла достичь США. Позднее стало известно, что на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" присутствовала дочь Ким Чен Ына.

Стоит отметить, что в прошлом году северокорейские власти также приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Как заявляет ООН на своем официальном сайте, ядерное оружие – самое опасное оружие на планете. Одна ядерная боеголовка способна уничтожить целый город, убить миллионы людей, поставить под угрозу природную среду и жизнь будущих поколений из-за своих долгосрочных катастрофических последствий.

Ядерное оружие использовалось в военных действиях лишь дважды – во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Сегодня в мире насчитывается около 13,4 тыс. единиц такого оружия, и проведено более двух тысяч ядерных испытаний. На сайте Союза неравнодушных ученых США (The Union of Concerned Scientists) говорится, что ядерным оружием обладают девять стран: США, Россия, Франция, Китай, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013573-kim-chen-yn-prizval-kndr-byt-gotovoy-k-naneseniyu-yadernyh-udarov/