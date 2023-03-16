КНДР снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету. На этот раз - перед встречей лидеров Южной Кореи и Японии

Запуск ракеты КНДР. Иллюстративное фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Власти КНДР провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Это произошло за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии.

Запуск северокорейской ракеты, произведенный в четверг утром, подтвердили как в Токио, так и в Сеуле. Сообщается, что она пролетела около тысячи километров и приземлилась к западу от Японии, за пределами морской экономической зоны этой страны.

Южнокорейские военные сообщили, что ракету запустили в 07:10 по местному времени (22:10 по Гринвичу) из Пхеньяна. По данным японской армии, межконтинентальная баллистическая ракета летела на высоте 6 тыс. километров в течение примерно 70 минут.

Японские чиновники не сообщали о каких-либо повреждениях в результате запуска.

За последнюю неделю это уже четвертый по счету запуск северокорейской ракеты, хотя в предыдущих трех случаях испытывались ракеты меньшего радиуса действия.

Трудное историческое наследие

В четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида должен встретиться в Токио с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Хотя обе страны являются союзниками США и резко осуждают действия Северной Кореи, между ними остаются значительные противоречия по вопросу исторического прошлого.

Корея была колонией Японии с 1910 года до конца Второй мировой войны и за это время японские военные отправили сотни тысяч корейцев на принудительные работы на шахтах и фабриках.

Ранее власти Южной Кореи добивались от Японии компенсации пострадавшим от таких действий, но на прошлой неделе Юн Сок Ель отказался от такого требования. Теперь Пхеньян намерен самостоятельно найти средства для выплат жертвам.

Многие надеются, что встреча в Токио поможет загладить раны прошлого и позволит наладить более тесное военное сотрудничество между двумя странами перед лицом угрозы со стороны Северной Кореи.

Резкое недовольство Пхеньяна также вызывают продолжающиеся совместные морские учения США и Южной Кореи около Корейского полуострова. Подобные учения проходят регулярно, однако нынешние маневры - самые крупные за последние пять лет.

После запуска северокорейской ракеты президент Южной Кореи приказал вооруженным силам страны продолжать принимать участие в учениях и пообещал, что КНДР заплатит "за свою безответственную провокацию".

Около месяца назад Северная Корея уже запускала межконтинентальную баллистическую ракету, что вызвало резкое осуждение стран "Большой семерки" и стало предметом обсуждения на Совете Безопасности ООН.

Несмотря на многочисленные санкции, введенные ООН, США и Европейским союзом, в 2022 году КНДР провела более 90 запусков - это рекордное число ракет, выпущенных военными страны за один год.

Северная Корея также провела шесть испытаний ядерного оружия, в том числе четыре - за время правления нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, пришедшего к власти в 2011 году.

По мнению экспертов, баллистические ракеты, запускаемые из Северной Кореи, могут теоретически долететь до территории США.

Предполагается, что КНДР сумела разработать ракеты, которые способны нести несколько боеголовок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013175-kndr-snova-zapustila-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu-na-etot-raz-pered-vstrechey-liderov-yuzhnoy-korei-i-yaponii/