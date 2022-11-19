Ким Чен Ын впервые появился с дочерью на испытаниях ракеты (фото)

Ким Чен Ын с дочерью. Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын в минувшую пятницу принял участие в испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". При этом его сопровождали супруга и дочь.

В пятницу, 18 ноября, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило релиз, в котором сообщалось, что власти Северной Кореи осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Запуском непосредственно руководил лидер страны Ким Чен Ын. При этом на этом событии присутствовали его жена и дочь.

Ким Чен Ын с женой и дочерью. Фото: kcna.kp

"Все госслужащие и ученые оборонного сектора, а также военнослужащие подразделений стратегических ядерных сил продемонстрировали абсолютное почтение и преданность Ким Чен Ыну, который приехал на место исторического испытания стратегического оружия вместе со своей любимой дочерью и супругой и лично руководил процессом запуска ", - говорится в официальном сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын дочерью. Фото: kcna.kp

ЦТАК также распространило снимки запуска ракеты, на которых запечатлены супруга и дочь Ким Чен Ына. Девочка вместе с отцом осмотрела ракетный комплекс.

Ким Чен Ын с дочерью. Фото: kcna.kp

Агентство отмечает, что испытание подтвердило надежность и боевые характеристики нового стратегического оружия как "мощнейшего в мире".

Запуск ракеты. Фото: kcna.kp

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997907-kim-chen-yn-vpervye-poyavilsya-s-docheryu-na-ispytaniyah-rakety-foto/