Северная Корея запустила 27 ракет в сторону Японского моря с начала года

Запуск ракеты. Фото: Kim Jae-Hwan / Sopa Images / LightRocket / Getty Images

Правительство Японии и военные Южной Кореи сообщили, что в пятницу утром, 14 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря, передает .

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что ракета пролетела около 650 км на максимальной высоте 50 км, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Токио министр иностранных дел Есимаса Хаяси заявил, что Япония поддерживает действия Южной Кореи и намерена ввести дополнительные санкции в отношении Северной Кореи.

Госдеп США осудил запуск и заявил, что Вашингтон стремится к "серьезному и устойчивому диалогу" с КНДР, но Пхеньян "отказывается принимать участие".

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, ракета пролетела примерно в 700 км от Пхеньяна.

По словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамада, баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, возможно, летела по нетипичной траектории.

По информации издания, запуск этой баллистической ракеты стал восьмым по счету с конца сентября. С начала года Северная Корея провела 27 ракетных испытаний, в том числе крылатых.

Напомним, 1 октября КДНР запустила две ракеты в сторону Японского моря. Спустя три дня северокорейские власти вновь запустили баллистическую. А еще через два дня ими снова были выпущены две баллистических ракеты в сторону Японского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992748-severnaya-koreya-zapustila-27-raketu-v-storonu-yaponskogo-morya-s-nachala-goda/