"Угрожают миру и безопасности": Япония и Южная Корея осудили очередной пуск ракеты КНДР

Запуск ракеты КНДР. Иллюстративное фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Сегодня утром Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Соседи КНДР назвали этот пуск угрозой миру в регионе, передает CNN.

По данным Министерства обороны Японии и южнокорейской армии, ракета была запущена после 11 часов утра по местному времени (8 утра по времени Астаны).

Как сообщили в Минобороны Японии, ракета пролетела примерно 800 километров. А в Южной Корее заявили, что снаряд приземлился в море между Корейским полуостровом и Японией.

После того, как ракета приземлилась, береговая охрана Японии предупредила все суда, чтобы они ждали дополнительной информации.

И японское, и южнокорейское правительства решительно осудили воскресный пуск ракеты, который, по их словам, был "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

"Неоднократные пуски Пхеньяна угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", – говорится в заявлении японского министерства обороны.

Напомним, ранее в Японии пообещали ввести санкции против нескольких северокорейских граждан, причастных к ядерным разработкам.

В четверг стало известно, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии – это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

Реакция ООН на запуски ракет КНДР

Отметим, что 14 октября 2006 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 1718, согласно которой были введены эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки лиц, участвующих в ядерной программе КНДР.

Также был установлен запрет на ряд импортных и экспортных операций, чтобы запретить КНДР проводить ядерные испытания или запускать баллистические ракеты.

Тем не менее с начала прошлого года Пхеньян провел несколько десятков таких испытаний. Осуждение ООН по этому поводу ранее выражала заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Ее слова приводились на официальном сайте организации.

"Наращивая ядерный потенциал и развивая программы создания баллистических ракет, КНДР игнорирует неоднократные требования Совета безопасности прекратить такую деятельность. Мы последовательно доводили до сведения руководства КНДР свои опасения по этому поводу", – заявила Дикарло.

Пуски ракет КНДР и реакция других стран

В ноябре 2022 года в Японии заявили, что КНДР запустила ракету, которая могла бы долететь до США. Тогда в связи с действиями КНДР Южная Корея созвала заседание Cовета национальной безопасности.

Однако в ответ на запуски ракет КНДР в сторону Японского моря, Южная Корея и США также совершали запуски. Так, 5 октября сообщалось, что союзники выпустили сразу четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

Позже сообщалось, что Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет. 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу.

При этом 3 ноября на севере Японии объявили воздушную тревогу и эвакуацию из-за трех баллистических ракет, запущенных Северной Кореей.

Днем позже южнокорейские военные сообщили, что подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013490-ugrozhayut-miru-i-bezopasnosti-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya-osudili-ocherednoy-pusk-rakety-kndr/