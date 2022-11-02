Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу

Ракета. Иллюстративное фото: Getty Images / Jung Yeon-Je / Contributor

Северная Корея впервые с окончания Корейской войны в 1953 году запустила ракету в сторону Юга, пересекшую морскую границу между странами – об этом сообщили военные ведомства Южной Кореи. Сеул предпринял ответные действия.

Северокорейская баллистическая ракета малой дальности приземлилась в 60 километрах от южнокорейского города Сокчхо, расположенного в северо-восточной части страны на берегу Восточного моря, и в 167 километрах от острова Уллындо. Удар стал причиной сигнала воздушной тревоги на острове, передает BBC.

Южнокорейские военные также сообщили, что Пхеньяном сегодня утром было выпущено не менее 10 ракет.

Позже Южная Корея ответила запуском трех своих ракет.

Протест КНДР в связи с запусками ракет выразили также в Японии, передает CNN. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что Пхеньян выпустил по меньшей мере две ракеты. Обе, как сообщается, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Хамада рассказал, что сообщений о повреждении самолетов или судов не поступало.

Напомним, военные КНДР ранее произвели порядка 250 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995354-seul-soobschil-o-pervoy-s-okonchaniya-koreyskoy-voyny-rakete-kndr-peresekshey-ih-morskuyu-granitsu/