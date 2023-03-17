Япония введет санкции против граждан КНДР из-за пусков ракет

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Японии решило ввести санкции против трех граждан КНДР, причастных к ядерным разработкам после испытаний Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА Новости.

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР введет санкции против трех граждан Северной Кореи, причастных к ядерным и ракетным разработкам.

"Данные провокационные действия, предпринимаемые с беспрецедентной частотой, представляют собой серьезную и неминуемую угрозу, являются абсолютно неприемлемыми", – отметил он.

Как сообщает агентство, согласно релизу МИД Японии, в новый санкционный список включены:

заместитель главы департамента военной промышленности Чон Иль Хо;

бывший директор Генерального политического бюро Народной армии Кореи Ким Су Гиль;

бывший глава департамента военной промышленности Ю Чжин.

Вводимые ограничительные меры подразумевают запрет на проведение каких-либо транзакций с указанными лицами, а также заморозку всех их активов в Японии в случае обнаружения.

Напомним, вчера стало известно, что КНДР вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Более того, это произошло за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии – это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

Запуск северокорейской ракеты, произведенный в четверг утром, подтвердили как в Токио, так и в Сеуле. Сообщается, что она пролетела около тысячи километров и приземлилась к западу от Японии, за пределами морской экономической зоны этой страны.

За последнюю неделю это уже четвертый по счету запуск северокорейской ракеты, хотя в предыдущих трех случаях испытывались ракеты меньшего радиуса действия.

Пуски ракет КНДР и реакция других стран

В последнее время Северная Корея довольно часто проводит запуски баллистических ракет, которые вызывают недовольство многих стран.

Так, в ноябре 2022 года в Японии заявили, что КНДР запустила ракету, которая могла бы долететь до США. Тогда в связи с действиями КНДР Южная Корея созвала заседание Cовета национальной безопасности.

Однако в ответ на запуски ракет КНДР в сторону Японского моря, Южная Корея и США также совершали запуски. Так, 5 октября сообщалось, что союзники выпустили сразу четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

Позже сообщалось, что Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет. 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу.

При этом 3 ноября на севере Японии объявили воздушную тревогу и эвакуацию из-за трех баллистических ракет, запущенных Северной Кореей.

Днем позже южнокорейские военные сообщили, что подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов КНДР.

Отметим, что 14 октября 2006 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 1718, согласно которой были введены эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки лиц, участвующих в ядерной программе КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Также был установлен запрет на ряд импортных и экспортных операций, чтобы запретить КНДР проводить ядерные испытания или запускать баллистические ракеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013304-yaponiya-vvedet-sanktsii-protiv-grazhdan-kndr-iz-za-puskov-raket/