Ким Чен Ын заявил, что не будет вести переговоры с США и Южной Кореей

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, "постоянные, намеренные и безответственные шаги по эскалации напряженности" со стороны Вашингтона и "южнокорейского режима" лишь вызовут более сильную реакцию Пхеньяна. Он подчеркнул, что власти КНДР внимательно следят за ситуацией.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Он сказал, что нам не о чем говорить с врагами и что у нас нет такой необходимости", – говорится в публикации.

Как передает Kyodo News, Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы Северной Кореи сохраняют полную готовность к ответным действиям.

Ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

А перед этим северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991862-kim-chen-yn-zayavil-chto-ne-budet-vesti-peregovory-s-ssha-i-yuzhnoy-koreey/