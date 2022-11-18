КНДР запустила ракету, которая могла бы долететь до США, заявили в Японии

Запуск ракеты КНДР. Фото: Anthony Wallace / AFP / Getty Images

Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря. По данным минобороны Японии, дальность полета этой ракеты позволяла достичь США, передает издание Deutsche Welle.

Как сообщил сегодня объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР снова запустила ракету в сторону Японского моря. По данным южнокорейского ведомства, дальность полета ракеты составляет несколько тысяч километров.

Власти Южной Кореи и Японии указали на то, что КНДР предположительно запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, ракета приземлилась в экономической зоне Японии, к западу от острова Хоккайдо. Сообщений о повреждениях самолетов или судов, по данным Токио, пока не поступало.

При этом министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что ракета имела дальность, с которой могла бы достичь США. По его оценке, она могла пролететь до 15 тысяч километров.

В связи с действиями КНДР сегодня Южная Корея созвала заседание Cовета национальной безопасности.

Реакция ООН на запуски ракет КНДР

Отметим, что 14 октября 2006 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 1718, согласно которой были введены эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки лиц, участвующих в ядерной программе КНДР.

Также был установлен запрет на ряд импортных и экспортных операций, чтобы запретить КНДР проводить ядерные испытания или запускать баллистические ракеты.

Тем не менее с начала года Пхеньян провел несколько десятков таких испытаний. Осуждение ООН по этому поводу в марте выразила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Ее слова приводились на официальном сайте организации.

"Наращивая ядерный потенциал и развивая программы создания баллистических ракет, КНДР игнорирует неоднократные требования Совета безопасности прекратить такую деятельность. Мы последовательно доводили до сведения руководства КНДР свои опасения по этому поводу", – заявила Дикарло.

Пуски ракет в 2022 году

Напомним, что в ответ на запуски ракет КНДР в сторону Японского моря, Южная Корея и США также совершали запуски. Так, 5 октября сообщалось, что союзники выпустили сразу четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

Позже сообщалось, что Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет. 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу.

При этом 3 ноября на севере Японии объявили воздушную тревогу и эвакуацию из-за трех баллистических ракет, запущенных Северной Кореей.

Днем позже южнокорейские военные сообщили, что подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997775-kndr-zapustila-raketu-kotoraya-mogla-by-doletet-do-ssha-zayavili-v-yaponii/