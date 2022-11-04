Военные Южной Кореи приготовили истребители, заметив 180 боевых самолетов КНДР

Истребитель. Иллюстративное фото: Mark Bucher/U.S. Navy/Getty Images

По данным южнокорейских военных, они подняли в воздух около 80 истребителей. Это произошло после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов Северной Кореи, передает CNN.

"Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей после обнаружения большого количества северокорейских боевых самолетов в течение четырех часов в пятницу", – заявили изданию представители вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что южнокорейские военные заметили около 180 военных самолетов КНДР между 11:00 и 15:00 по местному времени (08:00 и 12:00 по времени Астаны).

Как пишет издание, напряженность на Корейском полуострове начала расти в понедельник, когда стартовали совместные военные учения США и Южной Кореей. В них, по данным США, участвовали сотни самолетов и тысячи военнослужащих из обеих стран.

Северная Корея обвинила союзников в провокационных действиях и в среду запустила 23 ракеты со своего восточного и западного побережья – наибольшее количество ракет, выпущенных за один день. Это побудило Сеул ответить тремя ракетами класса "земля-воздух".

Конфликт Северной и Южной Кореи

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне.

Как сообщает Британская энциклопедия, 25 июня 1950 началась Корейская война. На стороне КНДР выступили СССР и Китай, а на стороне Южной Кореи – США.

За три года войны обе стороны понесли более миллиона боевых потерь.

Боевые действия закончились в июле 1953 года, но Корея все еще была разделена на два враждебных государства.

Переговоры в 1954 году не привели к дальнейшему соглашению, и с тех пор линия фронта считается фактической границей между Северной и Южной Кореей.

Напомним, что в последние месяцы КНДР довольно часто пускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. В ответ на это Южная Корея и США также совершали запуски. Так, 5 октября сообщалось, что союзники выпустили сразу четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

Позже сообщалось, что Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет.

2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995804-voennye-yuzhnoy-korei-prigotovili-istrebiteli-zametiv-180-boevyh-samoletov-kndr/