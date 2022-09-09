Северная Корея объявила себя ядерной державой
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Северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством, передает BBC со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал это решение "необратимым" и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации.
Отмечается, что принятый закон также закрепляет право страны использовать упреждающий ядерный удар для своей защиты.
Как пишет издание, несмотря на жесткие санкции западных стран, в период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний.
Ранее во время своего выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине со дня заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что уничтожит Южную Корею, а также заявил, что готов вступить в схватку с США.
Кроме того, представители от Северной Кореи заявили на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что ни у кого нет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием, потому что страна не является участницей Договора.
Еще в мае помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пунгери в Северной Корее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986978-severnaya-koreya-obyavila-sebya-yadernoy-derzhavoy/