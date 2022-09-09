Северная Корея объявила себя ядерной державой

Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством, передает BBC со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал это решение "необратимым" и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации.

Отмечается, что принятый закон также закрепляет право страны использовать упреждающий ядерный удар для своей защиты.

Как пишет издание, несмотря на жесткие санкции западных стран, в период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний.

Ранее во время своего выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине со дня заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что уничтожит Южную Корею, а также заявил, что готов вступить в схватку с США.

Кроме того, представители от Северной Кореи заявили на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что ни у кого нет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием, потому что страна не является участницей Договора.

Еще в мае помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пунгери в Северной Корее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986978-severnaya-koreya-obyavila-sebya-yadernoy-derzhavoy/