Южная Корея и США выпустили четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР

Ракеты. Иллюстративное фото: Anton Petrus/ Getty Images

Соединенные Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты в сторону Японского моря. Такой шаг стал ответом на запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, передает CNN.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сегодня утром США и Южная Корея запустили четыре ракеты у восточного побережья Корейского полуострова.

Запуск включал четыре ракеты ATACMS. Такое оружие, также известное как армейские тактические ракетные системы, представляет собой ракеты класса "земля-земля", которые могут пролететь около 200 миль (320 километров).

Испытания стали ответом на испытательный запуск КНДР во вторник утром. Как отмечает издание, союзники обычно отвечают на ракетные испытания Северной Кореей военными учениями.

При этом, как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, одна из ракет после запуска упала на базе. Пострадавших нет. Сейчас выясняются точные причины инцидента.

Также напомним, что в субботу, 1 октября, южнокорейские власти заявили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. При этом власти Японии направили в КНДР протест в связи с этими запусками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991107-yuzhnaya-koreya-i-ssha-vypustili-chetyre-ballisticheskie-rakety-v-otvet-na-zapuski-iz-kndr/