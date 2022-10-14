Южная Корея внесла более 30 граждан и организаций КНДР в черный список

Флаг Южной Кореи. Иллюстративное фото: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет, сообщает РБК, ссылаясь на МИД Республики Корея.

В черный список внесены 15 северокорейских граждан и 16 организаций, способствовавших ядерным и ракетным разработкам страны и уклонению от санкций Совета Безопасности ООН против нее.

"Правительство решительно осуждает недавние ракетные провокации Северной Кореи, совершающиеся с беспрецедентной частотой и предполагающие использование тактического ядерного оружия", — говорится в сообщении южнокорейского МИДа.

Отмечается, что Сеул с 2015 по 2017 год пять раз вводил санкции против Пхеньяна, под них попали 109 физлиц и 89 юрлиц.

Напомним, ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992654-yuzhnaya-koreya-vnesla-bolee-30-grazhdan-i-organizatsiy-kndr-v-chernyy-spisok/