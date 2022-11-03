Тревогу и эвакуацию объявили на севере Японии из-за запуска ракет КНДР

Боевая ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

На севере Японии объявили воздушную тревогу и эвакуацию из-за трех баллистических ракет, запущенных Северной Кореей в сторону Японского моря, сообщает CNN.

О запуске КНДР баллистических ракет сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По их данным, две ракеты были выпущены из Пхеньяна, еще одна - из района Кэчхон провинции Южный Пхеньян.

В Японии пуск первой ракеты стал причиной объявления тревоги и эвакуации в северных префектурах Мияги, Ямагата и Ниигата. Именно над этими префектурами, как изначально сообщали в канцелярии премьер-министра Японии, должна была пролететь ракета. Однако позже в Минобороны страны заявили, что ракета не пролетала над территорией Японии.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд осудила беспрецедентный ракетный пуск Северной Кореи, заявив телеканалу, что ООН будет "оказывать давление" на Китай и Россию, чтобы те усилили санкции против КНДР.

В середине октября сообщалось, что с начала года Северная Корея запустила 27 ракет в сторону Японского моря. А накануне, 2 ноября, военные ведомства Южной Кореи сообщили, что КНДР впервые с окончания Корейской войны запустила в сторону Юга ракету, пересекшую морскую границу между странами. Сеул заявил об ответных действиях.

Между тем ранее в Минобороны Японии высказывали опасения, что в Северной Корее уже сумели усовершенствовать ядерные боеголовки настолько, чтобы они могли достичь японского архипелага.

Напомним, в середине сентября Северная Корея объявила себя ядерной державой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995509-trevogu-i-evakuatsiyu-obyavili-na-severe-yaponii-iz-za-zapuska-raket-kndr/