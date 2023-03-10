Референдум по поправкам к конституции Узбекистана проведут 30 апреля

Заседание с президентом Узбекистана. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в конституцию страны 30 апреля, передает .

Сообщается, что постановление о проведении референдума было направлено в сенат, который, как ожидается, рассмотрит его 14 марта. Если верхняя палата парламента Узбекистана одобрит документ, то его опубликуют в течение трех дней.

"Закон о конституции в новой редакции вступит в силу со дня объявления результатов референдума со стороны Центральной избирательной комиссии. Нормы документа будут иметь силу прямого действия, независимо от внесения изменений в другие законодательные акты, вытекающих из новой конституции", – говорится в публикации.

Как пишет Sputnik Узбекистан, текст основного закона обновится на 65%. Всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи конституции Узбекистана, среди которых – пункт о продлении срока полномочий президента страны с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция Узбекистана была принята в 1992 году и состоит из 128 статей. С того времени в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Напомним, в июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию.

Протесты в Каракалпакстане

В конце июня 2022 года стало известно, что в новом проекте конституции Узбекистана предлагали изменить статус Каракалпакстана, который имеет суверенитет и право выйти из состава Узбекистана на основании референдума.

Вследствие чего 1 июля в городе Нукусе, столице Каракалпакстана, прошли митинги против изменения основного закона Узбекистана.

На следующий день власти Узбекистана заявили о попытке захвата госорганов протестующими.

"1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", – говорилось в совместном заявлении парламента, правительства и МВД республики.

3 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим ЧП в Каракалпакстане. В этот же день он предложил не вносить изменения в конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

Министерство иностранных дел РК тогда публиковало заявление по событиям в Узбекистане. В ведомстве отметили, что в Казахстане с обеспокоенностью восприняли произошедшее в соседней стране.

Ближе к вечеру власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки. В ходе беспорядков в Нукусе 243 человека получили различные травмы, среди них – 38 сотрудников правоохранительных органов. Погибли 18 человек.

В итоге парламент Узбекистана проголосовал за сохранение положения о суверенитете Каракалпакстана. Режим ЧП в Каракалпакстане был снят только 21 июля.

Между тем в январе этого года Бухарский областной суд приговорил 18 участников прошлогодних волнений в Каракалпакстане к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012437-referendum-po-popravkam-k-konstitutsii-uzbekistana-provedut-30-aprelya/