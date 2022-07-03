Власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиеев с местными жителями. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сегодня, 3 июля, снова приехал в столицу Каракалпакстана - город Нукус, он провел совещание с местными властями, а также встретился с местными жителями. В настоящее время обстановка в республике стабилизировалась.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале сообщил, что Шавкат Мирзиеев пребывает в Нукусе.

"Сегодня утром глава государства провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - говорится в сообщении пресс-секретаря Мирзиеева.

По его словам, комендант территории в своем последнем отчете заявил, что ситуация взята под полный контроль.

Напомним, несколько дней назад в столице Каракалпакстана вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в Конституцию Узбекистана. Согласно документу, который был принят 8 декабря 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишили бы Каракалпакстан этой возможности.

Вчера Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому на территории Каракалпакстана вводится режим чрезвычайного положения.

Также вчера президент Узбекистана предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976743-vlasti-uzbekistana-soobschili-o-stabilizatsii-obstanovki-v-karakalpakstane/