Режим ЧП досрочно снимут в Каракалпакстане

Иллюстративное фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 5:00 21 июля. Об этом сообщается на официальном сайте президента Узбекистана.

"Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", – говорится на сайте.

Отмечается, что решение было принято после обращения жокаргы кенеса Республики Каракалпакстан о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения.

При принятии решения учитывался тот факт, что на территории Республики Каракалпакстан восстановлен общественный порядок, а также обеспечена безопасность граждан.

Напомним, что режим ЧП на территории Каракалпакстана был введен 3 июля и должен был продлиться до 2 августа.

13 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение смягчить режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979419-rezhim-chp-dosrochno-snimut-v-karakalpakstane/