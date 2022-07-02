Власти Узбекистана заявили о попытке захвата госорганов протестующими

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В столице Республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана, вспыхнули протесты. В ходе акций, по данным властей, некие лица пытались захватить органы госуправления. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте высшего законодательного органа республики.

"1 июля 2022 года в городе Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", – говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД республики.

По словам властей, "провокаторы" якобы предприняли попытку захватить государственные учрежденияя и тем самым "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".

Тем не менее в заявлении отмечается, что действия указанных лиц были пресечены, а попытки массовых беспорядков – локализованы.

Предполагаемые организаторы акций, по официальным данным, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия.

Напомним, что вчера из-за грядущих поправок в конституцию Узбекистана вспыхнули протесты в столице автономной Республики Каракалпакстан.

Согласно конституции, которая была принята Верховным советом Узбекистана 8 декабря 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишат Каракалпакстан этой возможности.

Также сегодня стало известно, что с 1 июля работа одного из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе была временно приостановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976696-vlasti-uzbekistana-zayavili-o-popytke-zahvata-gosorganov-protestuyuschimi/