Мирзиеев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию Узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию.

Сегодня, 20 июня, президент Узбекистана предложил принять поправки в Конституцию через референдум, передает издание Gazeta.uz со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

Отмечается, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.

На встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон глава Узбекистана обсудил некоторые планируемые поправки.

"По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума", – сказал Мирзиеев.

Он подчеркнул, что по действующему законодательству парламент и сам имеет право вносить поправки в Конституцию.

"Однако я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная Конституция", – сказал президент Узбекистана.

Одним из пунктов поправок будет включать в себя запрет смертной казни на конституционном уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974903-mirzieev-predlozhil-provesti-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-uzbekistana/