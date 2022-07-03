Протесты в Узбекистане: Мирзиеев предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана, об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Шавкат Мирзиеев 2 июля посетил город Нукус. Там узбекистанский лидер провел встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.

В ходе встречи Мирзиеев предложил не вносить изменения в конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

"Проект Конституционного закона, представленный вниманию нашего народа, еще не принят, а лишь вынесен на всенародное обсуждение С учетом этого, а также этнических, культурных особенностей, национальных обычаев и ценностей, особого юридического статуса Республики Каракалпакстан считаю необходимым оставить в проекте без изменений нормы относительно правового статуса Республики Каракалпакстан. То есть, статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции останутся неизменными.

Еще раз повторю: бережное сохранение уз дружбы и братства, согласия и взаимного уважения, формировавшихся между узбекским и каракалпакским народами на протяжении столетий, царящей в нашей стране атмосферы мира и стабильности – наш общий долг. Мы вместе обязательно построим Новый Узбекистан, Новый Каракалпакстан!" – заявил Шавкат Мирзиеев.

Он призвал узбекистанцев не поддаваться на различные провокации.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому на территории Каракалпакстана вводится режим чрезвычайного положения.

Несколько дней назад в столице Каракалпакстана, который входит в состав Узбекистана, вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в конституцию Узбекистана.

Согласно конституции, которая была принята Верховным советом Узбекистана 8 декабря 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишили бы Каракалпакстан этой возможности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976720-protesty-v-uzbekistane-mirzieev-predlozhil-sohranit-suverenitet-karakalpakstana/