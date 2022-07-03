Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому на территории Каракалпакстана вводится режим чрезвычайного положения, об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакстана режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа.

"Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в официальном сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Согласно документу, по всей территории Каракалпакстана также вводится комендантский час с 21.00 до 07.00.

В рамках режима ЧП также будет усилена охрана важных государственных зданий и сооружений, введены ограничения на свободу передвижения граждан, в том числе транспортных средств. Въезд и выезд в Каракалпакстан будет ограничен.

Напомним, в столице Республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана, несколько дней назад вспыхнули протесты. Накануне в ходе акций, по данным властей, протестующие пытались захватить органы госуправления.

В связи с произошедшим с 1 июля работа одного из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе была временно приостановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976714-prezident-uzbekistana-vvel-rezhim-chp-v-karakalpakstane/