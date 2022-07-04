Стало известно число погибших во время беспорядков в Каракалпакстане

Иллюстративное фото: Uzbekistan Defense Ministry/ Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Генеральная прокуратура и Национальная гвардия Узбекистана сообщили, что в ходе беспорядке в Нукусе, столице Каракалпакстана, погибли 18 человек, передает "Газета.uz".

Во время протестов 1 и 2 июля в Нукусе 243 человека получили различные травмы, среди них – 38 сотрудников правоохранительных органов. Как пишет издание, 149 пострадавших уже были отпущены домой, 94 ­человека еще остаются в больницах.

По словам руководителя пресс-службы Нацгвардии Узбекистана Даврона Жуманазарова, 1 и 2 июля были задержаны 516 протестующих. В отношении задержанных ведется следствие, к некоторым из них были применены меры административного наказания.

"В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа (с 21:00 до 7:00) было задержано 110 человек, бесцельно находившихся на улице. На штрафстоянку помещено 12 автотранспортных средств", – говорится в заявлении представителя Нацгвардии Узбекистана.

Напомним, с 1 июля в Нукусе начались акции протеста против внесения поправок в конституцию Узбекистана. Согласно поправкам, Каракалпакстан, суверенная республика, имеющая право выйти из состава Узбекистана после референдума, может лишиться этой возможности. Президент Узбекистана вел в стране режим чрезвычайного положения и предложил отменить поправки, связанные с суверенитетом Каракалпакстана. Позднее парламент страны проголосовал за сохранение суверенитета Каракалпакстана при внесении поправок в конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976853-vo-vremya-besporyadkov-v-karakalpakstane-pogibli-18-chelovek/