Казахстан сделал заявление по последним событиям в Узбекистане

Здание МИД РК. Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана на своем официальном сайте опубликовало заявление по последним событиям в Узбекистане. В ведомстве отметили, что в Казахстане с обеспокоенностью восприняли произошедшее в соседней стране.

"Узбекистан – братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана.

Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране.

Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан.

Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие.

Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", – говорится в официальном заявлении МИД Казахстана.

Напомним, несколько дней назад в столице Каракалпакстана вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в Конституцию Узбекистана. Согласно документу, который был принят Верховным советом Узбекистана в декабре 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишили бы Каракалпакстан этой возможности.

Вчера Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому на территории Каракалпакстана вводится режим чрезвычайного положения.

Также вчера президент Узбекистана предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе Мирзиеева, обстановка в республике стабилизировалась, ситуация взята под полный контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976744-mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-po-poslednim-sobytiyam-v-uzbekistane/