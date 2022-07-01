Массовые протесты вспыхнули в Узбекистане из-за поправок в конституцию (видео)

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Волнения вспыхнули в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане из-за грядущих поправок в конституцию страны. В новом проекте конституции Узбекистана предлагается изменить статус Каракалпакстана, лишив его автономности.

В настоящее время в соцсетях стали распространять видео массовых протестов, которые вспыхнули в Каракалпакстане.

Ранее сообщалось, что проект поправок в конституцию Узбекистана был подготовлен конституционной комиссией и одобрен нижней палатой парламента.

Согласно конституции, которая была принята Верховным советом Узбекистана 8 декабря 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишат Каракалпакстан этой возможности.

Как пишет "Газета.uz", МВД Узбекистана сделало заявление по ситуации в Каракалпакстане, в столице которого Нукусе прошла демонстрация.

Данная демонстрация называется незаконной, а причиной указано неправильное толкование конституционных реформ. Перед демонстрантами выступил глава республики.

По информации издания, после люди стали расходиться.

"1 июля текущего года, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по г. Нукус , после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", - цитирует издание МВД республики.

Также в ведомстве заявили, что с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

По оценкам властей, на акцию протеста вышли десятки тысяч человек.

"В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке", - заявили в МВД.

По данным издания, люди в центре Нукуса сейчас начали расходиться. На встречу с демонстрантами пришёл председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов. Он выступил рядом с активистом Даулетмуратом Тажимуратовым, освобождения которого требовали демонстранты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976658-massovye-protesty-vspyhnuli-v-uzbekistane-iz-za-popravok-v-konstitutsiyu/