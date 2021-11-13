Путин высказался о миграционном кризисе на границе Беларуси и ЕС

Владимир Путин. Фото: Gettty Images/ OZAN KOSE / Contributor

Президент России Владимир Путин в ходе одного из последних интервью высказался о новом витке миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС.

Как пишет Вести.ру, президент РФ Путин подчеркнул, что Россия не имеет абсолютно никакого отношения к пограничному кризису между Беларусью и Польшей.

Он указал, что российские авиакомпании не занимались перевозкой мигрантов в Беларусь.

По информации президента, мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, могли прилететь в Минск чартерными рейсами, так как там сейчас действует безвизовый въезд.

"Как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, ведь безвизовый въезд. Люди покупают билеты – и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза.

Там организуют все эти цепочки, выпускают правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают. У меня создается впечатление, что там их привлечь довольно трудно, потому что, если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, там они и не нарушают ничего", - пояснил свою позицию глава государства.

Напомним, что 8 ноября Государственный погранкомитет Беларуси заявил, что группа беженцев движется к польской границе. В тот же день сотни человек попытались пересечь границу и перейти в Польшу. Остальные находящиеся там люди начали устанавливать в пограничной зоне палатки.

На следующий день после этого в Польше приняли решение закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью.

Позже власти Турции заявили, что не причастны к транспортировке мигрантов в Беларусь. Кроме того, Ангела Меркель призвала Владимира Путина повлиять на Лукашенко и ситуацию с беженцами в целом.

10 ноября Евросоюз обвинил Беларусь в "бандитском режиме" из-за мигрантов на границе. Белорусские пограничники в ответ обвинили польских силовиков в избиении беженцев.

Накануне польские власти обвинили белорусских военных в попытке вытолкнуть людей через границу, а сегодня еще одна группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942070-putin-vyskazalsya-o-migratsionnom-krizise-na-granitse-belarusi-i-es/