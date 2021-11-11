Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко из-за мигрантов на границе Беларуси

Ангела Меркель. Фото: Alessandro Serran/AGF/Bloomberg via Getty Images

Ангела Меркель накануне позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Беларуси и Польши, и рассказала детали их беседы, передает РИА Новости.

На пресс-конференции перед переговорами с премьер-министрами Латвии и Португалии исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко, "потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики".

"Против этого нужно что-то сделать, об этом мы сегодня будем говорить", – отметила она.

Меркель подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть "гуманным".

По данным агентства Bloomberg, Путин и Меркель могут вернуться к разговору на эту тему. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предыдущей беседе лидеры "условились продолжать контакты".

Ранее Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на своей границе с Беларусью, опасаясь, что соседнее государство может попытаться спровоцировать инцидент с сотнями мигрантов, стремящихся пересечь границу ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941622-merkel-poprosila-putina-povliyat-na-lukashenko-iz-za-migrantov-na-granitse-belarusi/