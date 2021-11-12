Варшава обвинила военных Беларуси в попытке вытолкнуть людей в Польшу

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа заявил, что белорусские военные силой пытались вытолкнуть на территорию Польши мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе, передает РИА Новости.

По словам Томаша Крупа, вечером 11 ноября военные Беларуси с применением силы попытались вытолкнуть на польскую сторону 35 человек, преимущественно это были женщины и дети.

"Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами", – отметил он.

Он также добавил, что около села Половцы, со стороны Беларуси находятся около 100 мигрантов.

Ранее страны Евросоюза и США обвинили Беларусь в миграционном кризисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941930-varshava-obvinila-voennyh-belarusi-v-popytke-vytolknut-lyudey-v-polshu/