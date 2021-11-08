Сотни мигрантов попытались прорваться через границу Беларуси и Польши (видео)

Мигранты штурмуют границу Беларуси и Польши. Кадр из видео: t.me/belta_telegramm

Сотни мигрантов, выдвинувшихся со стороны Беларуси к Польше, попытались прорваться через границу. Об этом сообщили в польском правительстве. При этом в Сети появились кадры со штурмом людьми границы.

Нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Его слова приводит РИА Новости.

"Часть из них уже пробовали пересечь границу. Пограничная стража сдержала их", - уточнил Петр Мюллер.

Белорусский Telegram-канал БелТА публикует кадры, на которых мигранты пытаются сломать забор с колючей проволокой.

По информации Telegram-канала Sputnik Беларусь, польские силовики применили против беженцев газ. Как заявили в польской погранстраже, мигрантов, которые смогут прорваться из Беларуси в Польшу, будут возвращать обратно на сопредельную сторону.

Ранее мы писали, что многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двигалась вдоль трассы к границе с Польшей. В связи с ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Беларусь хочет довести ситуацию на границе до человеческих жертв. В то же время польский премьер созвал в связи с этим антикризисный штаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941166-migranty-popytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-belarusi-i-polshi-video/