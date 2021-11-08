Белорусские пограничники рассказали о группе беженцев, движущихся к Польше

Группа беженцев, движущаяся к польской границе. Скриншот: Telegram/РИА Новости

Государственный погранкомитет Беларуси заявил, что группа беженцев движется к польской границе, передает Telegram ведомства.

"В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей", - гласит сообщение Государственного пограничного комитета Беларуси.

Они также отметили радикальные действия польских пограничников в отношении нелегальных мигрантов.

"На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - заявили представители ведомства.

Белорусская сторона, по их словам, предпринимает все усилия для "бесперебойного функционирования каналов международных сообщений", а также ради безопасности людей, которые двигаются по автомагистрали.

В социальный сетях, тем временем, начали публиковать видеоматериалы, на которых большая группа нелегалов движется в сторону польской границы.

Напомним, недавно Беларусь обвинила Польшу в усилении напряженности на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941112-belorusskie-pogranichniki-rasskazali-o-gruppe-bezhentsev-dvizhuschihsya-k-polshe/