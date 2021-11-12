Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу

Мигранты на белорусско-польской границе. Кадр из видео: YouTube/NBC News

СМИ сообщили, что группа нелегальных мигрантов прорвалась из Беларуси на территорию Польшу, передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Группа нелегалов повредила ограждение у КПП "Брузги" и сумела прорваться на территорию Польши. Все происходящее польские правоохранительные органы снимали на видео.

Позже появилось сообщение, что покинувшие Беларусь нелегалы "передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения". На кадрах видеоматериала видна группа человек.

Представители министерства иностранных дел Польши не исключили возможность закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Ранее из-за неконтролируемой ситуации с мигрантами был закрыт КПП "Кузница".

Напомним, недавно две группы нелегалов сумели прорваться в Польшу. Позже министр обороны Мариуш Блащак заявил, что всех их удалось задержать.

Также белорусские пограничники обвинили польских силовиков в том, что те избивают беженцев. Об этом свидетельствуют травмы мигрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941942-gruppa-migrantov-prorvalas-iz-belarusi-v-polshu/