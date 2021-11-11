Турция отвергла обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь

Мевлют Чавушоглу. Фото: facebook.com/mevlutcavusoglu

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с польским министром иностранных дел Збигневом Рау заявил, что обвинения в адрес Анкары о причастности к перевозке мигрантов в Беларусь не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Мевлют Чавушоглу в беседе с Збигневом Рау предложил Варшаве направить в Турцию специалистов для проведения инспекции в рамках кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе.

"Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", – заявил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против "Аэрофлота" и Turkish Airlines в начале декабря из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941677-turtsiya-otvergla-obvineniya-v-prichastnosti-k-perevozke-migrantov-v-belarus/