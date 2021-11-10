Пограничники Беларуси обвинили польских силовиков в избиении беженцев

Граница Беларуси и Польши. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Польские силовики применили силу к беженцам, которые пытаются попасть в страну из Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Госпогранкомитета.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца", - говорится в сообщении.

Там же утверждается, что травмы свидетельствуют о жестоком обращении с людьми: их вытеснили за колючее ограждение с применением силы.

Пострадавшим оказали помощь.

Ранее Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на границе с Беларусью.

Читайте также, что две группы мигрантов прорвались через границу из Беларуси в Польшу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941489-pogranichniki-belarusi-obvinili-polskih-silovikov-v-izbienii-bezhentsev/