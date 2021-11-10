Евросоюз обвинил Беларусь в "бандитском режиме" из-за мигрантов на границе

Граница Беларуси и Польши. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

ЕС обвинил Беларусь в том, что она действует в "бандитском режиме" из-за тысяч мигрантов, которые вынуждены замерзать на границе с Польшей, передает CNN.

Польша обвинила Лукашенко в попытке спровоцировать кризис на восточной границе Европейского Союза путем направления мигрантов к границе в ответ на масштабные санкции, введенные против Минска блоком и другими западными державами в июне. Правительство Лукашенко неоднократно отрицало эти утверждения, обвиняя Запад в опасных, иногда фатальных, пересечениях границы и плохом обращении с мигрантами.

Международная критика Беларуси усилилась во вторник, поскольку Европейская комиссия обвинила ее в том, что она действует как "бандитский режим" и критикует "ложные обещания" Лукашенко, которые заставили мигрантов поверить в "легкий доступ в ЕС".

Во вторник утром польские власти закрыли пограничный переход Кузница, где накануне было замечено скопление огромного количества мигрантов.

Около 4500 мигрантов в настоящее время находятся на границе возле Кузницы, пытаясь перебраться в Польшу из Беларуси, сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Эвелина Щепаньска.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил во вторник, что ситуация ставит под угрозу безопасность всего Европейского Союза, и снова обвинил Беларусь в организации "гибридной атаки".

"Эта гибридная атака режима Лукашенко направлена ​​против всех нас. Мы не будем запуганы и будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - сказал он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель собирается вылететь в Польшу в среду, чтобы встретиться с Моравецким.

Литва объявила месячное чрезвычайное положение во вторник на 5-километровом участке земли, проходящем вдоль всей ее границы с Беларусью, где спецслужбам будет разрешено произвольно обыскивать автомобили и людей.

Европейская комиссия заявила во вторник, что ЕС, скорее всего, введет дополнительные санкции против Беларуси за поощрение людей к незаконному пересечению границы в Польшу. В своем ежедневном брифинге главный представитель Комиссии по иностранным делам Питер Стано сказал, что между странами-членами продолжается обсуждение дальнейших санкций, которые «находятся в процессе».

"И почему у нас есть причина полагать, что санкции кусаются? Потому что режим Лукашенко начинает вести себя как бандитский режим, потому что он им больно, а они не знают, что еще делать. Итак, они пытаются подорвать Европейский Союз, напав и запустив гибридную атаку против государств-членов Европейского Союза", - сказал Стано.

Как пишет Би-би-си, премьер-министр Польши обвинил президента России Владимира Путина в том, что он стоит за мигрантским кризисом на границе Беларуси с Польшей.

"Эта атака, которую проводит Лукашенко, была организована в Москве, вдохновителем является президент Путин", - сказал Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что впервые за 30 лет пограничная служба Польши подверглась столь "жестокому нападению".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941414-evrosoyuz-obvinil-belarus-v-banditskom-rezhime-iz-za-migrantov-na-granitse/